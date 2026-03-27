LAZIO, CERTIFICAZIONE PARITA’ DI GENERE ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Assessore Baldassarre: «un passo concreto verso la effettiva parità di genere».

La Regione Lazio compie un passo concreto in avanti verso la promozione delle pari opportunità, avviando il percorso per l’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) all’interno dell’Amministrazione regionale.

La decisione, approvata con deliberazione di Giunta, si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee volte a ridurre il divario di genere nei luoghi di lavoro e a promuovere una cultura organizzativa inclusiva, equa e sostenibile.

La certificazione rappresenta uno strumento innovativo che attesta l’adozione di misure concrete in materia di parità salariale, opportunità di crescita professionale, tutela della maternità e gestione delle differenze di genere, attraverso specifici indicatori di performance (KPI).

«Con questo provvedimento la Regione Lazio compie un passo importante e concreto verso una piena parità di genere all’interno della pubblica amministrazione. Non si tratta solo di rispettare parametri normativi, ma di promuovere un cambiamento culturale profondo, fondato su equità, merito e valorizzazione delle competenze. Vogliamo essere un modello per il territorio e per il sistema produttivo, dimostrando che la parità di genere è un fattore strategico di crescita, innovazione e qualità del lavoro», lo dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.