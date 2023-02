Lazio: casting ragazzo protagonista per nuovo film prodotto da Bibi Film

Nuova opportunità di lavoro in ambito cinematografico grazie al casting, che si terrà in Lazio, volto a selezionare il protagonista di un film.

I provini sono rivolti a ragazzi, anche privi di esperienza nel campo della recitazione.

Vediamo insieme tutti i dettagli e come partecipare alle audizioni.

CASTING LAZIO PER PROTAGONISTA DI UN FILM

Dunque, per un nuovo lungometraggio prodotto da Bibi Film è stato avviato un casting nel Lazio. Obiettivo dell’audizione è l’attore protagonista del film.

Per partecipare ai provini non è necessario avere già lavorato in qualità di attori, l’opportunità è infatti rivolta a giovani candidati anche senza esperienza.

REQUISITI

Potranno candidarsi al casting per il film in oggetto esclusivamente i ragazzi in possesso dei seguenti requisiti:

essere residenti nel Lazio ;

; avere un’età compresa tra i 20 e i 27 anni.

BIBI FILM

Bibi Film è una casa di produzione televisiva e cinematografica con sede a Roma. Ha prodotto numerosi film e serie tv di successo come ad esempio “La meglio gioventù”, “Fortàpasc”, “Di padre in figlia”, “Lo spietato” e molti altri lavori.

COME PARTECIPARE AL CASTING

Gli interessati a partecipare al casting per il protagonista del nuovo film prodotto da Bibi Film possono candidarsi scrivendo all’indirizzo email: castingbibifilm2@gmail.com.

Nell’email andranno indicati i propri dati e recapiti quali: nome, cognome, luogo e data di nascita, città di residenza e numeri di telefono.

All’email, inoltre, sarà necessario allegare il seguente materiale:

una foto in primo piano in cui si veda bene il viso (andrà bene anche un selfie);

una foto figura intera.

Fonte ticonsiglio.com