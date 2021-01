Lazio, carenza servizi igienici capolinea Frosinone e Latina, Ciacciarelli (Lega) scrive al COTRAL

“C’è una criticità piuttosto rilevante, ovverosia la mancanza di servizi igienici per gli autisti dei pullman Cotral e per i viaggiatori, di tutti i capolinea di Frosinone e Latina.

Nello specifico nella Provincia di Frosinone le carenze si registrano nei capolinea di: Cassino, Veroli, Sora e Frosinone.

Mentre, nella Provincia di Latina nello stesso capolinea.

Questa situazione determina maggiore criticità in questo particolare periodo di crisi sanitaria, laddove la massima igiene da parte, sia degli autisti dei pullman, che dei viaggiatori, costituisce presupposto imprescindibile e fondamentale nel contrasto al diffondersi del virus Covid.

La previsione di servizi igienici a disposizione sia dei lavoratori che dei viaggiatori, negli anzidetti capolinea, rappresenta una soluzione di buon senso, oltre che di attenzione nei confronti dell’importante lavoro svolto quotidianamente dagli autisti.

Per questi motivi, ho scritto ai vertici Cotral per sollecitare un intervento immediato.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

