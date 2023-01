Lazio, Battisti: “Scoperto pianeta ‘Gemello della Terra’ grazie anche a lavoro osservatorio Campocatino, congratulazioni”

“L’osservatorio astronomico di Campocatino, diretto da Mario Di Sora, ha fornito un prezioso contributo alla scoperta dell’esopianeta della stella TOI 700. Si tratta di una scoperta straordinaria, perché l’esopianeta si trova a 100 anni luce di distanza, ovvero nella cosiddetta zona abitabile. Per la sua particolare morfologia viene definito il ‘Gemello della Terra’. L’osservatorio si conferma una grande eccellenza del nostro territorio. Complimenti al direttore e a quanti hanno collaborato per il raggiungimento di questo grande risultato”.Così in una nota Sara Battisti, capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali del Lazio per Alessio D’Amato presidente.

COMUNICATO STAMPA