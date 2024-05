Lazio, Battisti: “Rocca penultimo governatore d’Italia, cittadini bocciano governo regione”

“Il sondaggio Swg sul gradimento dei presidenti di Regione che pone Rocca al penultimo posto in Italia personalmente non mi stupisce: sono mesi che denunciamo, tra i banchi dell’opposizione, nelle strade e nel confronto con le persone la situazione di una Regione Lazio ferma, che non dà risposte in nessun ambito. I cittadini hanno già scoperto il bluff della maggioranza Rocca e hanno bocciato sonoramente l’operato di questo primo anno e mezzo”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Del resto – prosegue – con lo smantellamento della sanità pubblica a favore di quella privata, con tante vertenze – in primis quella di Stellantis a Cassino e dell‘indotto anche oggi in sciopero – non risolte, con una confusione incredibile sui bandi rivolti ai comuni, con evidenti passi indietro in tema di diritti civili, il giudizio sulla Regione Lazio non poteva che essere pessimo. Magari questo sondaggio frenerà l’arroganza di qualcuno contro un’opposizione che cerca di fare il proprio lavoro e che mette in risalto questioni evidentemente chiare a tutti i cittadini del Lazio. Un confronto più proficuo per dare risposte alle nostre comunità – conclude – sarebbe auspicabile”.

COMUNICATO STAMPA