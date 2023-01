Lazio, Battisti: “Programma Alessio D’Amato solido e concreto”

“Un programma solido, semplice, concreto. Vicino alle istanze dei cittadini, che dà continuità alla straordinaria esperienza di governo Zingaretti e si pone obiettivi ambiziosi per un ulteriore salto di qualità del Lazio e dei suoi territori”.

Così in una nota Sara Battisti, capolista alle regionali per il Partito democratico di Frosinone, sulla presentazione del programma di Alessio D’Amato.

“Introduzione del reddito di formazione con una indennità mensile di 800 a persone in condizione di temporanea difficoltà; Lazio impresa 4.0, per fare passi in avanti sul tema dell’innovazione per le imprese del Lazio con specifici incentivi; una misura contro il caro vita per una nuova cultura sulla mobilità, con il trasporto pubblico gratuito per ragazzi under 25 e over 70; cento comunità energetiche in 100 comuni, contro il caro energia e per un futuro sostenibile; ‘Lazio strade sicure’, per ridurre il numero incidenti, prima causa di morte tra i giovani, con riqualificazioni delle strade, campagne informative nelle scuole e rafforzamento del supporto psicologico per i traumi da incidente. Sono i cinque provvedimenti bandiera del nostro programma. Concretezza, riduzione delle disuguaglianze e visione – conclude – saranno i punti focali del nostro lavoro”.

Comunicato stampa