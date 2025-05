LAZIO, BATTISTI (PD): TAGLI GOVERNO MELONI A MANUTENZIONE STRADALE ATTACCO A SICUREZZA CITTADINI E SVILUPPO TERRITORI

“La decisione del Governo Meloni di operare tagli così pesanti ai fondi destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali e della Città metropolitana di Roma è una scelta miope, che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e penalizza in modo insostenibile i territori del Lazio”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico, Sara Battisti, che interviene dopo l’annuncio, da parte del Ministero delle Infrastrutture, della riduzione di circa 1,7 miliardi di euro nei fondi per le strade provinciali per il biennio 2025-2026.

“Nel Lazio – prosegue Battisti – si passerà da quasi 39 milioni a poco più di 11 milioni: un taglio di oltre 27 milioni di euro che colpisce duramente tutte le province. Frosinone perde 4,5 milioni, Latina 3,6, Rieti 2,4, Viterbo 3,5 e la Città metropolitana di Roma oltre 12,9 milioni. È un colpo durissimo che rischia di compromettere del tutto il piano triennale delle opere pubbliche e mette a rischio la sicurezza di chi ogni giorno percorre le nostre strade, in particolare nei territori più fragili e nelle aree interne. La situazione è ancor più grave se pensiamo che il Lazio è una delle regioni con il più alto tasso di incidentalità. Nel solo 2023 ci sono state quasi 20 mila collisioni stradali, con 346 vittime. E di fronte a questi numeri drammatici, il Governo cosa fa? Taglia le risorse per la prevenzione e la manutenzione mentre dirotta fondi su opere faraoniche come il Ponte sullo Stretto. Abbiamo dunque presentato, insieme alla collega Mattia prima firmataria, una mozione ad hoc. Servono investimenti, non tagli, per garantire ai cittadini del Lazio infrastrutture sicure e moderne”.