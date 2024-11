Lazio, Battisti (Pd): “Su bando non autosufficienza assessore conferma ritardo”

“In merito alle dichiarazioni dell’Assessore Maselli inerenti l’avviso pubblico sulla non autosufficienza, ritengo necessario fare chiarezza: circa un mese fa, a seguito di una mia sollecitazione, l’Assessore aveva riconosciuto pubblicamente il ritardo nella pubblicazione del nuovo bando, dovuto alla scadenza dell’appalto. In quella occasione, pur senza fornire una data certa, aveva garantito che il bando sarebbe stato pubblicato al più tardi entro la fine di ottobre. Oggi, di fronte all’ennesimo ritardo, non posso non riportare l’enorme preoccupazione espressa da tante famiglie, molte delle quali impossibilitate a garantire autonomamente la continuità del servizio, e di tante associazioni che attendono risposte concrete e tempestive.

Auspico che che le nuove tempistiche fornite dall’assessore siano rispettate così da garantire serenità ai soggetti più fragili della nostra comunità”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

COMUNICATO STAMPA