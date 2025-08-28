Lazio, Battisti (Pd): Solidarietà a Valeria Campagna, basta odio e sessismo online

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza a Valeria Campagna, vicesegretaria del PD Lazio e consigliera comunale di Latina, vittima dell’ennesimo episodio di violenza e sessismo online. La pubblicazione non consensuale di sue immagini personali su un sito internet con contenuti sessuali, accompagnata da commenti volgari e violenti, è un fatto gravissimo che non può passare sotto silenzio. Dopo lo scandalo emerso dal gruppo Facebook ‘Mia moglie’, appare evidente la necessità di intervenire e stoppare questo trend inaccettabile”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Questi episodi – prosegue – non riguardano solo Valeria, ma tutte le donne che quotidianamente subiscono violenze verbali, abusi e tentativi di intimidazione nello spazio pubblico e privato. È un attacco al diritto di ognuna di noi di essere libera, rispettata e di vivere senza paura. La rete non può e non deve essere un luogo dove si alimentino odio, sessismo e violenza. A Valeria – conclude – va la mia totale vicinanza

