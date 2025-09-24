Lazio, Battisti (PD): Rocca ultimo tra i presidenti, cittadini meritano molto di più

“Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, continua a distinguersi in negativo: anche l’ultimo sondaggio Bidimedia sui presidenti di regione lo conferma fanalino di coda tra i governatori italiani. Un primato triste che riflette la realtà che i cittadini del Lazio vivono ogni giorno. Non parliamo soltanto di numeri: sono le famiglie, i pendolari, gli studenti e i lavoratori a raccontarci il fallimento di questo governo regionale. Liste d’attesa sempre più lunghe, trasporti bloccati, zero strategie per rilanciare i territori. A due anni e mezzo dall’inizio del suo mandato, il Lazio non ha visto né riforme strutturali né investimenti concreti”.Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Sara Battisti.“Il presidente Rocca – prosegue – aveva promesso un cambiamento, ma ha consegnato solo immobilismo e scelte sbagliate, soprattutto nella sanità, dove le criticità sono ormai insostenibili. Come Pd stiamo lavorando per costruire un’alternativa seria, un progetto credibile e condiviso che restituisca fiducia e prospettive a questa Regione. Perché il Lazio e i suoi cittadini meritano molto di più di un presidente che occupa stabilmente l’ultimo posto in classifica e non sa dare – conclude – risposte ai bisogni reali della nostra comunità”.

