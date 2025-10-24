LAZIO, BATTISTI (PD): REGIONE RENDA ORGANICA MISURA SU ASSISTENZA PSICOLOGICA A SCUOLA

“Ho depositato un’interrogazione urgente in Consiglio Regionale per chiedere al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e alla Giunta Regionale di rendere organica la misura degli Sportelli di Ascolto per il supporto e l’assistenza psicologica presso le scuole del Lazio. Questa misura, finanziata con oltre 12 milioni di euro grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, ha dimostrato l’importanza di avere uno strumento di supporto psicologico per i giovani, soprattutto in un momento in cui i dati dell’OMS evidenziano un aumento dei disturbi emotivi comuni come ansia e depressione”.

Così in una nota, la consigliera regionale PD del Lazio Sara Battisti

“Nel Lazio – spiega – oltre 1,5 milioni di persone soffrono di disturbi psicologici e l’accesso a un supporto psicologico pubblico e tempestivo, anche a scuola, è una necessità concreta e non più rinviabile. Chiedo quindi alla Regione Lazio di rendere organica questa misura e di fornire modalità e tempistiche di riattivazione, per garantire la continuità di un servizio così importante per la salute mentale dei nostri giovani e non solo.

Questa iniziativa, peraltro, si inserisce nel lavoro che stiamo portando avanti con la proposta di legge sullo psicologo delle cure primarie, che sta raccogliendo migliaia di adesioni in tutta la regione. Il tema della salute mentale nella nostra società è sempre più centrale, si lavori per garantire un accesso universale e gratuito ai servizi di supporto psicologico”.