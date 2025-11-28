Lazio, Battisti (Pd): Produzione olio meno 40%, chieste a Regione misure a sostegno del comparto”

“La campagna olearia 2025/2026 nel Lazio sta registrando un calo complessivo del 40%, con Viterbo la provincia più colpita (-50%) e riduzioni altamente significative anche a Roma (-40%), Latina (-44%) e Frosinone (-45%). In particolare, in provincia di Frosinone la produzione stimata è di circa 1.130 tonnellate di olio, a fronte di 10.280 tonnellate di olive molite, con una resa media dell’11%, mentre nella stagione precedente si erano superate le 2.050 tonnellate. Un calo significativo con risvolti economici molto negativi per il territorio”.

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti.

“Nonostante la contrazione quantitativa – spiega -, restano elevatissimi gli standard qualitativi dell’olio extravergine del Lazio, grazie all’impegno straordinario dei nostri produttori. È quindi urgente sostenere il comparto, tutelare le imprese e valorizzare un settore fondamentale per l’economia, il paesaggio e l’identità culturale della nostra regione: a tal proposito ho presentato un’interrogazione a risposta immediata al Presidente della Regione Rocca e alla Giunta, chiedendo quali misure intendano adottare per supportare le aziende olivicole, promuovere infrastrutture idriche, innovazione e controlli, e garantire la continuità di un settore strategico per il Lazio”.