Lazio, Battisti (Pd): “Preoccupazione per i tagli annunciati da Novo Nordisk. Regione intervenga per difendere occupazione e investimenti ad Anagni”

“La notizia dei tagli annunciati a livello globale da Novo Nordisk desta forte preoccupazione anche per il futuro del sito di Anagni. Parliamo di una realtà che rappresenta un punto di riferimento per il nostro territorio, con circa 1.100 addetti e un piano di sviluppo che prevedeva un’importante crescita occupazionale. Oggi, però, regna l’incertezza e i lavoratori, insieme alle loro famiglie, vivono con angoscia questa situazione”.

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti.

“È fondamentale – prosegue Battisti – che il Presidente della Regione Lazio nonché commissario per gli investimenti Novo Nordisk, Francesco Rocca, faccia tutto il possibile per difendere la produzione e i livelli occupazionali, garantendo la massima attenzione istituzionale e attivando un confronto immediato con la multinazionale e con le organizzazioni sindacali. Anagni e la Ciociaria devono continuare a essere strategiche per la filiera farmaceutica, un settore che ha sempre rappresentato un’eccellenza non solo per il Lazio ma per l’Italia intera. Continueremo a vigilare affinché vengano tutelati investimenti, sviluppo e occupazione, perché il nostro territorio non può permettersi – conclude – passi indietro su un comparto così rilevante per il presente e il futuro”.