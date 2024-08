Lazio, Battisti (PD):” piena solidarietà al Montespaccato Calcio”

“Esprimo piena solidarietà al Montespaccato calcio e all’Asilo Savoia per i gravi atti intimidatori perpetrati all’interno dell’impianto sportivo Don Pino Puglisi, a Roma. Quella del Montespaccato è una straordinaria realtà, una bellissima storia di riscatto sociale, un percorso virtuoso di inclusione e di lotta alla criminalità organizzata. Non saranno questi deprecabili atti a stoppare una società che da anni rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani di Roma e del Lazio. Una scommessa, peraltro, vinta dall’amministrazione regionale Zingaretti, e auspico che la Regione Lazio assicuri continuità al progetto Talento e Tenacia, che con l’Asilo Savoia garantisce percorsi di inclusione sociale e di partecipazione giovanile nelle periferie urbane attraverso lo sport”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd, Sara Battisti, dopo l’assalto alla sede del Montespaccato Calcio