Lazio, Battisti (Pd): Episodio al Policlinico Umberto I gravissimo, bene indagine interna. Intervenga Regione

“L’orribile episodio accaduto alla giovane paziente al Policlinico Umberto I di Roma è gravissimo e inaccettabile. Bene l’avvio immediato di un’indagine interna, ma è necessario che anche la Regione Lazio si attivi per svolgere tutte le verifiche del caso. Episodi come questo non possono trovare alcuna giustificazione: le strutture sanitarie devono essere luoghi di rispetto, tutela e professionalità. È nostro dovere vigilare perché simili situazioni non si ripetano”.Così in una nota la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti.

Correlati