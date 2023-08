Lazio, Battisti: mozione in consiglio per modifica termini su bando regionale per eventi

“Ho presentato in consiglio una mozione che impegna il Presidente della Regione , Francesco Rocca, e la giunta regionale del Lazio, a dare indirizzo a LAZIOCrea S.p.A. affinché si proceda ad una modifica dei termini previsti dalla bozza di avviso pubblico dedicato ai Comuni per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel Lazio prevedendo di finanziare gli eventi nel periodo intercorrente dal 15 agosto al 15 novembre 2023″.Così in una nota Sara Battisti, presidente della Commissione regionale Piani di Zona.”Siamo in piena stagione estiva – spiega – e la bozza del bando ancora da pubblicare si pone l’obiettivo di finanziare eventi con inizio addirittura dal primo luglio, quindi con un ritardo clamoroso che di fatto sta mettendo in seria difficoltà enti e associazioni che lavorano ad una offerta per residenti e turisti. A seguito, dunque, delle numerose segnalazioni che ho ricevuto in questi giorni, chiedo che venga predisposto un bando davvero utile ai territori, con eventi finanziabili dalla Regione nel periodo che va dal 15 agosto fino a novembre. Solo così i Comuni potranno predisporre programmi culturali e di intrattenimento con la possibilità di essere realmente finanziati.

Il Lazio – prosegue – è una Regione con una straordinaria varietà di offerta e eccellenze da promuovere in Italia e all’estero e risulta necessario sostenere Enti Locali e operatori del settore turistico per valorizzare al meglio le ricchezze del territorio. Mettere i nostri amministratori e in condizione di poter operare al meglio – conclude – credo rappresenti un obbligo verso chi ogni giorno è sui territori per garantire a cittadini e turisti un’offerta adeguata e sostenibile”.

comunicato stampa