Lazio, Battisti: “Maggioranza Rocca blocca il bonus psicologico, presentata interrogazione”

“Ho depositato una interrogazione in consiglio regionale, rivolta al Presidente della Regione Rocca e alla giunta, per conoscere con chiarezza i tempi per la riattivazione del servizio Bonus psicologico regionale indicando le modalità di accesso allo stesso. È necessario dare continuità a questa misura di sostegno in virtù di quella che è ormai divenuta una situazione di emergenza certificata anche dai dati dell’OMS, che evidenzia un incremento del 25% dei disturbi emotivi comuni, in particolare ansia e depressione”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

“Dopo la fase più acuta della pandemia – spiega Battisti (Pd) – l’ansia è aumentata di un ulteriore 10%, specie tra le giovani generazioni. Proprio in virtù di tale emergenza, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato un ordine del giorno da me presentato con il quale la Giunta si è impegnata a garantire continuità allo strumento dei buoni servizio per il sostegno delle spese per l’assistenza psicologica a favore di giovani nella fascia di età dai 6 ai 26 anni compiuti. Allo stato attuale, come segnalatoci anche da moltissimi utenti, non si hanno notizie circa la predisposizione degli atti necessari alla riattivazione del servizio con la conseguente riapertura della piattaforma per effettuare le richieste. Si aggrava, in questa maniera, una situazione molto delicata che riguarda in particolare quelle fasce di popolazione che non possono permettersi di pagare prestazioni psicologiche private.

È giunto il momento, invece, di intervenire e – conclude – garantire sostegno alle persone in difficoltà”.

COMUNICATO STAMPA