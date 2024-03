Lazio, Battisti legge in aula discorso rappresentante studenti Cassino rivolgendosi alla maggioranza

La consigliera regionale Sara Battisti (Pd), intervenuta in aula, ha aperto il suo discorso leggendo per “intero l’intervento del rappresentante degli studenti di Cassino, Luigi Gaglione, dopo i gravissimi fatti accaduti in occasione dell’apertura dell’anno accademico”.

“Sono contenta – ha spiegato – che il Presidente Rocca, resosi conto, si sia scusato e abbia invitato il rappresentante degli studenti ad un incontro. Ma, credo, che i fatti restino sconcertanti: non serviva lasciare inascoltate le parole di quell’intervento, teso tra le altre cose ad incentivare maggiori servizi che oggi mancano nell’ateneo, a sottolineare il fatto che studenti stranieri siano costretti a dormire nei parchi, a non tornare indietro sul pagamento delle borse di studio dopo l’ottimo lavoro della precedente amministrazione regionale. C’erano altri appuntamenti fissati nell’agenda del Presidente Rocca? Bene, sarebbe bastata la sua presenza in rappresentanza dell’intera Regione, non la coda di altri rappresentanti istituzionali del territorio che hanno abbandonato l’aula nello stesso momento”.

La consigliera Battisti ha chiesto, dunque, “all’aula qualche minuto di attenzione, perché tutti abbiate contezza di ciò che gli studenti hanno detto in quella occasione volendosi riferire, soprattutto, alle istituzioni del Lazio e della provincia di Frosinone”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

COMUNICATO STAMPA