Lazio, Battisti: “Lega ammette ‘distrazione’ su esclusione ZES Frosinone, ora risposte veloci su ZLS”

“Pur condividendo lo spirito di unione agli Stati Generali tra politica, corpi intermedi, associazioni e mondo imprenditoriale non posso non sottolineare alcune anomale dichiarazioni, che leggo sulla stampa, dell’On. Nicola Ottaviani inerenti la Zes. ‘Ci siamo fatti trovare tutti impreparati’, per citare testualmente quanto detto dall’esponente della Lega.

Alcune domande appaiono consequenziali: ma tutti chi? Tutti gli esponenti della maggioranza Meloni distratti nel momento in cui la Provincia di Frosinone veniva esclusa e tagliata fuori da un intervento che avrebbe portato benefici certi al nostro tessuto industriale?“.

Così in una nota Sara Battisti, consigliere regionale Pd del Lazio.

“Ora – prosegue – salvo evitare nuove ‘distrazioni’ delle maggioranze di governo delle destre intendo tenere alta l’attenzione sulla Zls: c’è una mia mozione in consiglio, sottoscritta dai colleghi Pd, che impegna il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la Giunta regionale a promuovere e avviare celermente un’interlocuzione con il Governo per il riconoscimento della Zona Logistica Semplificata del Tirreno centro-settentrionale.

Spero si lavori concretamente a questo provvedimento. Non vorremmo stare qui a leggere tra qualche tempo di nuove ‘impreparazioni’ mentre gli altri territori colgono le opportunità e la Ciociaria – conclude – perde occasioni vitali per il rilancio del tessuto economico”.

