LAZIO, BATTISTI: LA SALUTE MENTALE È PRIORITÀ, MARTEDÌ 1 LUGLIO INIZIATIVA A ROMA CON SINDACO GUALTIERI

Al via la raccolta firme per proposta di legge popolare per un Servizio di Assistenza Psicologica Primaria pubblico e accessibile.

Martedì 1° luglio 2025, al Giardino Verano di Roma alle ore 18:30, parte ufficialmente la campagna di raccolta firme per la proposta di legge popolare che punta a istituire un Servizio di Assistenza Psicologica Primaria, pubblico, gratuito e garantito su tutto il territorio. La proposta di legge di iniziativa legislativa popolare per l’“Istituzione del servizio di assistenza psicologica primaria”, a firma della Consigliera regionale del Partito Democratico Sara Battisti, prima firmataria, e sottoscritta da tutte le forze di opposizione in Regione Lazio, deputati e senatori, sarà presentata alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Un diritto negato ad un numero sempre più crescente di persone, oggi più che mai urgente: la salute mentale è la priorità – spiega Battisti (Pd) – e come tale deve essere tutelata a livello sistemico. La proposta mira a creare un presidio psicologico di base, accessibile senza barriere economiche o burocratiche, integrato nei servizi sanitari pubblici e capace di intercettare i bisogni psicologici della popolazione fin dai primi segnali di disagio”.

L’iniziativa sarà lanciata in un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, con interventi e momenti informativi. Alle ore 18:30 interverrà il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per portare il suo sostegno a questa battaglia sociale e culturale. A moderare l’incontro Eva Giovannini di Rai news 24.

La proposta nasce dal lavoro di rete di numerose realtà sociali, professionali, tra cui l’Ordine degli Psicologi del Lazio, cittadini e cittadine che da anni chiedono una riforma strutturale nella gestione della salute mentale.