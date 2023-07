Lazio, Battisti: “Interrogazione a Rocca per ritardi graduatoria Comuni e Pro Loco su eventi estivi

“Ho depositato una interrogazione a risposta immediata in consiglio regionale, rivolta al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e alla Giunta, per conoscere le tempistiche relative alla pubblicazione della graduatoria finale dell’avviso ‘Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari’ pubblicato il 2 maggio.

Dopo la proroga dei termini di presentazione delle istanze, al fine di consentire ai Comuni interessati dal rinnovo dei Consigli comunali di poter presentare domanda, gli amministratori locali non hanno ancora notizie in merito. È necessaria una puntuale comunicazione della tempistica di pubblicazione della graduatoria dei beneficiari”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Piani di zona.

“Lo stanziamento di tali risorse, infatti, rappresenta per Comuni e Pro Loco, destinatari dell’Avviso, uno strumento di sostegno di fondamentale importanza per la promozione del turismo locale e, in particolare, delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari; in tal senso assume particolare rilevanza la possibilità di programmare tali iniziative. Questi ritardi – conclude – non permettono una puntuale organizzazione a Comuni ed enti di promozione turistica di eventi capaci di attrarre turismo e di permettere, specie alle realtà più piccole, di presentare un’offerta in linea con le bellezze dei nostri territori. Dietro le manifestazioni storiche c’è un ritorno economico anche per i commercianti locali, questa amministrazione regionale sembra non comprendere l’importanza di tali iniziative”.

COMUNICATO STAMPA