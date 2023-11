Lazio, Battisti: Grazie a De Angelis per lavoro svolto su Consorzio Industriale Unico

“Desidero ringraziare Francesco De Angelis per il lavoro svolto in questi anni alla guida del Consorzio Industriale Unico, orientato alla crescita e allo sviluppo dei territori del Lazio.

Il passo indietro odierno denota sensibilità politica ed istituzionale. In questa nuova fase spetta alla Giunta Rocca fare valutazioni di merito sulla nuova mission del Consorzio Industriale del Lazio”.

Così in una nota la Consigliera Regionale del Pd, Sara Battisti.

“Il Consorzio Unico – prosegue – è stata una grande intuizione della Giunta Zingaretti. Una riforma intelligente, ma da completare sia per le funzioni che per le attività, a cui non sono state messe a disposizione le risorse economiche necessarie per accompagnare la trasformazione, garantendo un ruolo attivo nell’attrazione di investimenti e nel potenziamento delle infrastrutture del territorio.

Alle condizioni date De Angelis ha guidato questa prima fase di costituzione, raggiungendo l’obiettivo di unificare i diversi consorzi delle province laziali per una maggiore competitività del tessuto industriale ed economico del Lazio.

L’esperienza e le riconosciute capacità di De Angelis – conclude – restano risorse fondamentali a disposizione del Partito Democratico”.

