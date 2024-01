Lazio, Battisti: “Fondi non autosufficienza ancora bloccati, maggioranza Rocca volta spalle a cittadini fragili”

“La maggioranza Rocca, nonostante le rassicurazioni degli assessori Maselli e Schiboni a seguito di una mia interrogazione in consiglio regionale, tiene ancora bloccati i pagamenti sulla non autosufficienza. Il ritardo accumulato è di quattro mesi. Una situazione al limite, si voltano le spalle alle persone in difficoltà e si mette a rischio il comparto dell’assistenza. Basta con le false promesse, i cittadini aspettano risposte”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Si è generata una tale situazione di incertezza – prosegue – che, in relazione al bando numero 3, molti che hanno visto accogliere la propria domanda sono costretti alla rinuncia perché impossibilitati ad anticipare somme importanti che la Regione non sta rimborsando. Ricevo numerose segnalazioni di famiglie letteralmente disperate all’idea di dover rinunciare all’assistenza, che significa niente cure e servizi per le persone più fragili. Quando saranno erogati i pagamenti? Al netto dei tanti e roboanti annunci di questo governo regionale, l’unica verità è che, su tutti i settori, assistiamo a tagli di servizi e riduzione di quelli ancora esistenti. Un fatto gravissimo, con ricadute negative per le categorie più fragili. Spero che alle tante promesse seguano, con tempi certi, risposte vere”.

COMUNICATO STAMPA