Lazio, Battisti firma la candidatura: “In campo per Alessio D’Amato Presidente”

“Cinque anni insieme rappresentano un traguardo importante e allo stesso tempo un nuovo inizio perché è da qui, dalla firma di questa candidatura, che si riparte, all’insegna della continuità.

Qui dove tutto è iniziato portando, però, un bagaglio di risultati raggiunti che ogni giorno possiamo toccare con mano sul territorio.

La passione per quello che facciamo e che abbiamo realizzato insieme, ha reso questo viaggio una delle esperienze più belle della mia vita e ora, con la stessa energia, impegno, entusiasmo, sono pronta ad andare avanti, a rendere ancora più concreto quanto fatto finora per far crescere il nostro territorio in ogni ambito”.

Così su Facebook Sara Battisti, candidata in consiglio regionale con il Pd.

“Insieme abbiamo gioito e sofferto, la pandemia rimarrà un ricordo indelebile, ma allo stesso tempo ci ha resi più forti.

Con i Sindaci e gli amministratori abbiamo lavorato mantenendo sempre un filo diretto, spinti dalla volontà di far evolvere la nostra Provincia, verso un futuro sostenibile, accessibile, a misura d’uomo.

Abbiamo guardato al futuro partendo dai nostri diritti, fatto sentire la nostra voce per la parità di genere, per l’uguaglianza, sensibilizzato sull’importanza di uno stile di vita sano e sul benessere mentale migliorando e potenziando le strutture presenti, dando anche ampio spazio allo sport come fonte di benessere e di inclusione; abbiamo investito sull’outdoor education per migliorare l’apprendimento e la socialità dei nostri ragazzi, sostenuto i nostri imprenditori e incentivato i giovani a credere nelle proprie idee, creando nuovi spazi di lavoro e valorizzando la formazione per permettere un migliore inserimento professionale; abbiamo fatto di questa Provincia una destinazione turistica.

Le associazioni hanno dimostrato quanto la cittadinanza attiva sia importante per far crescere un territorio nel quale ogni cittadino è l’eco di ogni singolo sforzo fatto dagli enti per il bene comune.

Siamo quello in cui crediamo perché in questi anni abbiamo imparato insieme quali possono essere i risultati di un lavoro corale, abbiamo imparato insieme che se crediamo fortemente nelle sfide che poniamo davanti a noi, non esistono limiti alla nostra capacità di fare e realizzare per questo splendido territorio.

Siamo quello in cui crediamo e io credo nel condividere con voi questo cammino verso le regionali 2023 per Alessio D’Amato Presidente della Regione Lazio”.

COMUNICATO STAMPA