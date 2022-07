Lazio, Battisti: “Fino a 30mila euro per associazioni ed enti con bando per spettacoli dal vivo”

“Al via nuovi contributi dalla Regione Lazio, attraverso un bando da 950 mila euro, per progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo. Fondi che saranno a disposizione di enti locali, associazioni, fondazioni e altri soggetti, che potranno ricevere fino a 30 mila euro per progetti presentati in forma singola e fino a 70 in forma di partenariato o da soggetti aggregati istituzionalmente. L’obiettivo è quello di sostenere una nuova stagione di eventi e iniziative di spettacolo dal vivo in tutto il Lazio, valorizzando le nostre straordinarie eccellenze”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Sostenere la vita culturale e sociale delle nostre comunità – spiega Battisti -, ancor di più in questa fase così complicata per l’economia, è assolutamente fondamentale. È bello immaginare pizze e spazi culturali pienamente vissuti: il contributo regionale, per il quale ringrazio il Presidente Zingaretti, sarà a supporto di tantissime realtà della nostra Regione impegnate nell’organizzazione di spettacoli tradizionali e di successo”.

COMUNICATO STAMPA