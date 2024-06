Lazio, Battisti e Mattia (Pd): “Interrogazione a Rocca su stop attività istituto Jemolo”

“Abbiamo depositato una interrogazione al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e alla giunta regionale, per avere chiarimenti in merito ai tempi di approvazione del bilancio e alla contestuale ripresa delle attività dell’Istituto Jemolo, ente regionale che si occupa di formazione delle cittadine e dei cittadini interessati alle carriere giudiziarie e forensi. Un chiarimento necessario visto che la giunta Rocca non ha provveduto tempestivamente alla nomina di un commissario, arrivata con grande ritardo solo l’11 marzo 2024, e che anche l’Organo di Revisione dell’Istituto, scaduto nel settembre 2023, non è stato rinnovato nei tempi previsti determinando una situazione di stallo nelle attività a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione”.

Così in una nota Sara Battisti ed Eleonora Mattia, consigliere regionali del Partito democratico del Lazio.

“Allo stato attuale – spiegano – l’Istituto opera quindi nella condizione di gestione provvisoria e l’assenza di programmazione, proprio a causa della mancata approvazione del bilancio, ha generato lo stop dei corsi e una seria difficoltà nella gestione ordinaria delle spese di funzionamento dell’istituto stesso. Il contributo ordinario annuale della Regione Lazio è stato notevolmente ridotto dall’attuale Giunta e contestualmente il nuovo Commissario ha pubblicato un avviso per la ricerca di un Direttore Generale la cui assunzione comporterà un consistente aumento delle spese. Tale ruolo è oggi ricoperto da un dirigente facente funzione con la sola erogazione dell’indennità. La procedura ad evidenza pubblica su menzionata, oltre a comportare un consistente aggravio dei costi del personale, è stata osservata dalle sigle sindacali per via di requisiti discriminanti che escluderebbero dalla partecipazione gran parte della dirigenza interna. Queste problematiche stanno comportando la non erogazione dei corsi di formazione nonostante i numerosi concorsi pubblicati per l’accesso alle carriere giudiziarie e forensi.

Risulta urgente – concludono – procedere all’approvazione del bilancio al fine di programmare le attività”.

COMUNICATO STAMPA