Lazio, Battisti: “Dalla Regione record borse di studio assegnate, sono oltre 30 mila”

“Con l’amministrazione Zingaretti abbiamo raggiunto un record che ci rende molto orgogliosi: sono state assegnate oltre 30 mila borse di studio, numero mai raggiunto in precedenza, destinate ai giovani più meritevoli e più in difficoltà per garantire a tutti il diritto allo studio e quello di costruirsi un futuro”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Nel corso degli anni – prosegue – dando massima priorità alle politiche di sostegno per il Diritto allo Studio, abbiamo anche provveduto ad incrementare gli importi dei contributi, ad allargare la platea dei beneficiari e a rendere più agevole l’accesso ai fondi. Combattere le disuguaglianze era il nostro obiettivo: investire sullo studio e per il futuro dei nostri giovani porta benefici a tutta la comunità creando competenze che possono essere a disposizione del nostro territorio. Tutti devono essere messi nelle condizioni di formarsi e di progettare il proprio percorso: nel Lazio, con il buon governo del centro sinistra, questo risultato è stato raggiunto”.

COMUNICATO STAMPA