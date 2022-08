Lazio, Battisti: “Da Regione nuovo ‘Patto tra generazioni’ per favorire nuova occupazione

“La Regione Lazio rinnova il grande investimento sulle politiche attive per il lavoro con la seconda edizione del bando ‘Patto tra generazioni’, finanziato con 7 milioni di euro. Un intervento a sostegno dell’occupazione giovanile, in particolare per chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro, con incentivi fino a 16mila euro per il ricambio generazionale tra lavoratore senior con un periodo compreso fra 12 mesi e 24 mesi al raggiungimento del requisito pensionistico e il giovane neo assunto di età massima di 35 anni. Sono previste nel bando altre importanti forme di contributo, tutte volte a favorire una grande incentivazione al ricambio generazionale nelle imprese, favorendo assunzioni e pensionamenti. Nei giorni in cui i dati occupazionali mandano segnali finalmente positivi, l’amministrazione Zingaretti sostiene la ripresa attraverso la creazione di nuove opportunità per lavori stabili e di qualità”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

