Lazio, Battisti: “Da Regione 65mila euro agli eventi di Fiuggi”

“Con il bando di Laziocrea per gli eventi da svolgersi fino al 31/12, la Regione Lazio, come già avvenuto negli ultimi anni praticamente senza eccezioni, fornisce un contributo importantissimo a Fiuggi ed alla città per eventi culturali e sociali. Circa 65.000 euro il contributo concesso che mi auguro possa permettere a Fiuggi di avere un nutrito calendario di eventi in grado di far rinascere culturalmente e socialmente il nostro Borgo e tutto il comprensorio. Mi aspetto dall’amministrazione che ora sappia investire questa cifra considerevole, quasi il massimo del contributo che si poteva concedere, in artisti di respiro internazionale, in eventi culturali di alto livello e dal grande impatto innovativo, che sappiano altresì valorizzare il patrimonio identitario e tradizionale della nostra storia, senza dimenticare il coinvolgimento del tessuto più fragile della città, gli anziani e i bambini. Un grande volano per la ripartenza post Covid-19 nella stagione della riapertura. Ci vediamo a Fiuggi”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

COMUNICATO STAMPA