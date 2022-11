Lazio, Battisti: “Da Regione 54 mln per miglioramento servizi per diversamente abili”

“Per garantire continuità negli interventi a favore delle persone con disabilità gravissima, la Regione investe oltre 54 milioni per il finanziamento dei piani distrettuali Alzheimer da assegnare ai sovrambiti, il potenziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali e per il rafforzamento dell’assistenza domiciliare o il riconoscimento di appositi contributi”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Prima le persone ha anche questo significato – spiega – perché garantendo la continuità della presa in carico dei soggetti più fragili e ampliando e rafforzando i servizi vogliamo garantire una vita migliore e possibilmente più autonoma a chi è in difficoltà. Un aiuto importante anche per le famiglie che compiono sforzi straordinari nel quotidiano e che come Regione vogliamo sostenere. Grazie all’assessora Troncarelli – conclude- per il lavoro su questo provvedimento”

COMUNICATO STAMPA