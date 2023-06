Lazio, Battisti: “Da governo Rocca cento giorni di promesse”

“Mi permetto di segnalare al Presidente Rocca e alla sua maggioranza che la campagna elettorale è terminata. La sua conferenza stampa è ricca di programmi e promesse future, peccato la destra sia già al governo della Regione Lazio da cento giorni.

Oltre tre mesi in cui abbiamo dovuto, nostro malgrado, assistere al dirottamento di fondi dalla sanità pubblica a quella privata con conseguente taglio dei reparti, con la provincia di Frosinone prima in questa drammatica casistica; azioni gravi sui diritti sociali e civili; zero investimenti sui territori; nessuna idea concreta per il rilancio economico deI territori. Direbbe un famoso personaggio televisivo: non è un buon inizio”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico.

“Aggiungo – prosegue – che da un mese abbiamo chiesto un’audizione sulla sanità, proprio per affrontare il tema dei tagli nei diversi ospedali del Lazio. Commissione che la Presidente, Alessia Savo, non ha mai convocato. Così si azzera anche il sano confronto democratico”.

COMUNICATO STAMPA