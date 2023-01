Lazio, Battisti: “Da confronto candidati D’Amato profilo migliore, lo ha dimostrato con pandemia”

“Dal confronto odierno tra i candidati alla presidenza della Regione emerge con nettezza la solidità del programma e una visione concreta del futuro del Lazio da parte di Alessio D’Amato”.

Così in una nota Sara Battisti capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali di febbraio.

“Prevediamo interventi – prosegue – per 20 miliardi di euro, cinque provvedimenti che rappresentano i pilastri del programma e che vanno dai trasporti gratis agli studenti fino alle comunità energetiche per risparmi sulle bollette per cittadini e imprese, investimenti mirati su lavoro, sanità, formazione, sociale, agricoltura, turismo e cultura. D’Amato, che nella gestione della pandemia ha già dimostrato le sue grandi capacità, è sicuramente il miglior profilo tra quelli in campo per garantire – conclude – crescita e sviluppo alla nostra Regione”.20

COMUNICATO STAMPA