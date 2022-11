Lazio, Battisti: Corte dei Conti certifica ottimo lavoro amministrazione Zingaretti

“Anche la Corte dei Conti certifica l’ottimo lavoro svolto dalla Regione Lazio in questi anni di governo. Come ha dichiarato il presidente della Sezione regionale del Lazio della Corte dei Conti, Roberto Benedetti, l’amministrazione Zingaretti lascia una Regione migliore di quella che ha ereditato. I disastri della destra, del resto, erano evidenti a tutti: sanità con un debito abnorme, pagamenti alle imprese a mille giorni, nessun investimento per lo sviluppo dei nostri territori. Con il nostro lavoro, confermato dal giudizio di parificazione odierno, abbiamo rimesso i conti in ordine e posto il Lazio nella condizione di poter affrontare le future sfide nel migliore dei modi. Proseguire questo percorso e continuare a fornire risposte alle persone, con il buon governo del centro sinistra, è assolutamente necessario”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

comunicato stampa