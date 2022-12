Lazio, Battisti: congratulazioni a Barbara Di Rollo neo consigliera regionale

“Desidero rivolgere le mie congratulazioni a Barbara Di Rollo per l’ingresso in Consiglio regionale. Nonostante manchino pochi mesi al termine della legislatura, sono convinta che Barbara saprà portare alla Pisana il suo contributo in termini di idee e passione per la politica. Le sue precedenti esperienze rappresentano senza dubbio una garanzia in tal senso”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“A Buschini – prosegue – il mio grazie per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Ci sono risorse importanti nel nostro partito e mi riferisco in particolare a chi, con me, ha condiviso la candidatura in Regione nel 2018: li ringrazio per l’impegno profuso nelle Istituzioni e negli enti intermedi che, sono certa, proseguirà con risultati concreti per il nostro territorio”.

comunicato stampa