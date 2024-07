Lazio, Battisti: “Conferenza regioni boccia decreto liste d’attesa, unica voce stonata Rocca”

“La conferenza delle Regioni e delle province autonome ha bocciato il decreto liste d’attesa contestando al governo Meloni la mancanza di finanziamenti supplementari al fondo sanitario nazionale che è già largamente insufficiente. I governatori hanno respinto un decreto che non affronta i problemi cruciali della sanità: mancano, infatti, un piano assunzionale del personale mancante e un serio progetto di investimenti per un rafforzamento i servizi. Naturale che le Regioni abbiamo rispedito al mittente questa misura: peccato che l’unica voce stonata nella conferenza sia stata quella del Presidente del Lazio, Francesco Rocca, che ha preferito con il suo voto tentare di assecondare un decreto inutile per esclusivi calcoli politici piuttosto che difendere gli interessi dei cittadini come hanno fatto i suoi colleghi, molti dei quali di centrodestra”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

COMUNICATO STAMPA