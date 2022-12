Lazio, Battisti: “Con D’Amato per vincere le elezioni”

“Dobbiamo smetterla di raccontare che è una campagna elettorale difficile.

È un momento difficile per le cittadine e i cittadini che ci candidiamo a rappresentare ma noi siamo forti dei risultati di questi anni. Quando siamo arrivati c’era un Ente sull’orlo del fallimento, non più in grado di garantire i servizi essenziali. Abbiamo lavorato incessantemente per dare risposte ai giovani, agli studenti, agli amministratori, alle famiglie, agli anziani, ai soggetti fragili, alle imprese, alle donne e agli uomini della comunità regionale”.

Così su Facebook Sara Battisti, vicesegretario Pd Lazio e candidata consigliera alle regionali in occasione dell’iniziativa a Frosinone tra il Pd provinciale e il candidato Alessio D’Amato.

“Sanità, trasporti, diritto allo studio, ambiente, enti locali, sviluppo turistico, semplificazione amministrativa: sono solo alcuni dei temi rispetto ai quali abbiamo invertito la rotta rispetto al passato. Se interrompiamo rischiamo di tornare indietro di 10 anni.

Alessio D’Amato ha dimostrato le sue qualità sul campo e saprà ben rappresentare questa Regione che il centrodestra ha già amministrato condannandola all’anonimato e alla marginalità. Abbiamo un lavoro da completare: ci candidiamo per questo, ci candidiamo per vincere”.

COMUNICATO STAMPA