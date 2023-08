Lazio, Battisti: “Chiesta convocazione Commissione Sviluppo economico per contrasto desertificazione industriale provincia di Frosinone”

“Ho inviato una formale richiesta al Presidente della “XI Commissione – Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione”, Enrico Tiero, di convocare una commissione ad hoc per affrontare le criticità legate alla deindustrializzazione del territorio della Provincia di Frosinone. Credo sia necessario udire tutti i soggetti istituzionali, le sigle sindacali e le associazioni di categoria per una discussione collettiva per azioni sinergiche di contrasto al fenomeno e relativi progetti di sviluppo e innovazione”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Piani di Zona.

“La Provincia di Frosinone – spiega – rappresenta un polo industriale nevralgico per la nostra Regione; tuttavia sono diverse le aziende in difficoltà e cresce il rischio di generare una vera e propria desertificazione industriale. Siamo quindi chiamati, in modo collettivo e al di fuori di qualsiasi posizione precostituita, ad adottare strumenti di contrasto a questo fenomeno con l’obiettivo di favorire una nuova e rinnovata attrattività del polo industriale ciociaro in un’ottica di sviluppo sostenibile”.

