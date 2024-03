Lazio, Battisti: “Buon lavoro Trequattrini neo commissario Consorzio Industriale”

“Desidero rivolgere i miei migliori auguri di buon lavoro a Raffaele Trequattrini, nuovo commissario del consorzio industriale del Lazio. Ringrazio Francesco De Angelis, presidente uscente, per l’ottimo lavoro svolto a tutela del tessuto industriale del Lazio. Un lavoro riconosciuto e sottolineato dallo stesso neo commissario Trequattrini, che ha annunciato di voler avviare tutte le opere già deliberate dal consorzio sottolineando la bontà degli stessi progetti”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd, presente all’insediamento del neo commissario del consorzio industriale Trequattrini.

“Un atteggiamento costruttivo – prosegue – per un percorso che spero possa essere utile al tessuto industriale del Lazio. Anche l’assessora Angelilli ha aperto ad una collaborazione con il consiglio regionale, con le categorie datoriali e gli amministratori locali con l’auspicio che si prosegua con un lavoro trasparente in continuità con quanto fatto fino ad ora. Le stesse considerazioni. – conclude – non possiamo esternarle sul Presidente Rocca che questa mattina, invece di fare un ragionamento proficuo sul futuro, ha attaccato la precedente governance con l’intento di nascondere la nomina, in ogni caso politica, dell’attuale commissario”.

comunicato stampa