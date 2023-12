Lazio, Battisti:” bilancio pessimo, la regione a guida Rocca taglia su sanità e ceti più fragili”

“Quanto accaduto questa notte nell’aula del Consiglio Regionale del Lazio per l’approvazione del bilancio ha dell’incredibile. Dopo un mese di lavoro tra commissione e aula, dopo avere chiesto di non escludere dentro questa manovra le cittadine e cittadini, provando a costruire mediazioni importanti, ieri notte Francesco Rocca ha messo in mostra cos’è questa destra al governo. Nel silenzio tombale di tutte e tutti i consiglieri regionali di maggioranza, la destra al governo taglia risorse per i giovani, per le donne, per gli anziani ma le trova per Barbareschi”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico.

“Come opposizioni – spiega – abbiamo ottenuto risultati importanti: il Fondo Taglia Tasse per i cittadini, la ripartizione dei fondi di investimento per l’Eliseo per tutti i teatri e i cinema del Lazio, il rifinanziamento di alcune leggi per il contrasto alla violenza sulle donne, fondi per le disabilità e i piccoli comuni. Abbiamo lavorato per tutelare i bisogni delle persone e portare avanti battaglie giuste per chi soffre di più. E non è facile quando chi governa è interessato solo a garantire il proprio circuito di consenso: dalla sanità privata, agli amici come Barbareschi. Qualche coscienza però l’abbiamo mossa: ieri notte, dopo che i capogruppo di opposizione hanno ribadito con fermezza quali sono i punti di questa manovra che non ci convincono, ringraziando comunque l’Assessore Righini per il lavoro di mediazione fatto, si manifesta in aula il Presidente della Regione, prende la parola e butta a mare questo lavoro. In un intervento solo riesce a far notare l’inadeguatezza della sua stessa maggioranza e rivolge a noi parole sprezzanti e ingiustificate. Una vergogna. Per questo abbiamo prima bloccato i lavori della presidenza e poi abbandonato l’aula senza approvare il bilancio. Da questo momento in poi si assumessero le loro responsabilità davanti alle cittadine e alle cittadine del Lazio”.

