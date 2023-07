Lazio, Battisti: “Approvata proposta per garante regionale su tutela diversamente abili”

“Abbiamo approvato, durante i lavori del consiglio regionale, la proposta di legge relativa all’istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità; un’approvazione unanime da parte dell’Aula per uno strumento importante, che avrà il compito di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone diversamente abili accertate o in via di accertamento, favorendo l’accesso all’istruzione, prevenendo forme di sfruttamento e discriminazione, garantendo pari condizioni in ambito lavorativo e di accesso ai servizi pubblici. Con questo strumento, inoltre, si promuoveranno iniziative rivolte in particolare ai giovani, per prevenire bullismo e cyberbullismo nei confronti di persone con disabilità”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Un passo necessario – spiega – frutto del lavoro congiunto di maggioranza e opposizione svolto in Commissione prima e in Aula oggi.

Ora è fondamentale, nell’ambito della programmazione di bilancio, garantire strumenti e risorse economiche al Garante ma, soprattutto, evitare di tagliare le risorse dedicate alle politiche di supporto alle persone con disabilità, come accaduto con il fondo per la non autosufficienza.

Auspichiamo – conclude – una scelta oculata in termini di competenza ed esperienza della figura che avrà l’onore e l’onere di guidare questo strumento”.

COMUNICATO STAMPA