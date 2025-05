LAZIO, BATTISTI: AL VIA RACCOLTA FIRME PER LEGGE POPOLARE SU SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA PRIMARIA

“È ufficiale: da oggi sarà possibile avviare in tutto il Lazio la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sull’istituzione del Servizio di Assistenza Psicologica Primaria. Dopo la consegna dei moduli vidimati da parte degli uffici competenti del Consiglio Regionale, avvenuta ieri mattina alla presenza del Vicesegretario generale Ing. Ialongo, e la seguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, parte la mobilitazione su tutto il territorio regionale. Ora comincia la vera sfida: è il momento di far sentire la voce delle cittadine e dei cittadini per dire che la salute mentale è la priorità, e deve essere garantita come un diritto, gratuito e accessibile a tutte e tutti”.

Così in una nota la Consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio Sara Battisti, prima firmataria della proposta di legge sull’istituzione dell’assistenza psicologica primaria.

“La proposta di legge – già depositata in Consiglio Regionale nei giorni scorsi – mira a istituire un Servizio di Assistenza Psicologica Primaria in ogni Azienda Sanitaria Locale, con la presenza di uno psicologo ogni 15.000 abitanti, integrato nel sistema delle cure primarie, in collaborazione con medici di base, pediatri e Centri di Salute Mentale. L’obiettivo è garantire prevenzione, presa in carico, orientamento e sostegno psicologico in modo strutturato, tempestivo e gratuito”.

Un’iniziativa necessaria di fronte a dati drammatici: oltre 16 milioni di italiani e 1,5 milioni di residenti nel Lazio soffrono di disturbi psicologici, soprattutto ansia, depressione e disturbi del comportamento alimentare. Le fasce più colpite sono giovani e donne: “Con questa legge vogliamo colmare un vuoto – prosegue Battisti – e costruire un sistema stabile di tutela della salute mentale. Dopo anni di mio impegno sul tema, è il momento di rendere il supporto psicologico un servizio essenziale del sistema sanitario regionale”.

Tra i firmatari della proposta figurano numerosi rappresentanti istituzionali: Mario Ciarla, Daniele Leodori, Marta Bonafoni, Adriano Zuccalà, Marietta Tidei, Alessandra Zeppieri, Claudio Marotta, le consigliere PD Michela Califano, Emanuela Droghei, Eleonora Mattia, i consiglieri regionali Salvatore La Penna, Massimiliano Valeriani, Rodolfo Lena, Enrico Panunzi, insieme ai parlamentari Paolo Ciani, Andrea Casu, Matteo Orfini, Filippo Sensi, Cecilia D’Elia e il segretario regionale dei Giovani Democratici Kevin Bernardini.

“Nei prossimi giorni – conclude Battisti – saranno pubblicati i punti di raccolta e tutte le modalità per aderire e sostenere questa battaglia di civiltà”.