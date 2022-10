Lazio, Battisti: “Accordo tra Regione forze di polizia per la legalità su spesa fondi PNRR”

“L’accordo siglato nella giornata odierna tra la Regione Lazio e tutte le forze di polizia, incentrato sulla spesa dei fondi del Pnrr, rappresenta un chiaro messaggio di legalità oltre che un segnale preciso rivolto innanzitutto alle organizzazioni criminali. Tutte le attività e i flussi di denaro, grazie a questa stipula, saranno oggetto di rigidi controlli nel segno della trasparenza e della certezza nelle procedure”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali e antimafia del Lazio.

“Come ha ricordato il Presidente Zingaretti – spiega – sono in arrivo oltre 17 miliardi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: soldi che potranno rivoluzionare il territorio e incidere positivamente sui servizi e sulla qualità della vita dei cittadini. Per questi motivi, l’accordo con le forze di polizia sarà una ulteriore garanzia di legalità per le imprese, per i lavoratori, per chi vuol investire nella nostra regione, per chi vorrà partecipare concretamente – conclude – alle tante opportunità derivanti dallo stanziamento di questi fondi”.

