Lazio, Battisti: “A Collepardo panchina gialla per alzare attenzione su endometriosi”

“A Collepardo per inaugurare la ventesima panchina gialla in Provincia di Frosinone. L’obiettivo è alzare l’attenzione sull’endometriosi, una malattia che purtroppo colpisce troppe persone. Non si tratta di una scusa, un’esagerazione, non è una patologia con ‘bassa soglia del dolore’. Lo abbiamo ribadito oggi, grazie all’iniziativa dell’assessora Elisabetta Melchiorri, anche raccontando il lavoro della Regione Lazio con tutte le Consigliere regionali con le quali abbiamo lavorato alla proposta di legge ‘Endometriosi 4.0’. Vogliamo dar voce alle migliaia di donne che ne sono vittime e che, fino a poco tempo fa, venivano semplicemente ignorate”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Desidero ringraziare tutti i relatori, il Sindaco Mauro Bussiglieri, Biagio Cacciola, Luigi Vacana e, in particolare, Tiziana Gemito di ‘La voce di una è la voce di tutte’, che da un anno ha reso una missione e una vocazione quella di gridare al mondo l’importanza di fare un lavoro su questa patologia. Iniziative come quella odierna sono fondamentali per parlare a tutte le donne di una malattia ancora poco conosciuta. Come Regione – conclude – continueremo a fare la nostra parte in tal senso”.

COMUNICATO STAMPA