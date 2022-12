Lazio, Battisti: “500 euro agli enti del terzo settore contro il caro bollette”

“Agli enti del terzo settore saranno destinati 500 mila euro per combattere il caro energia. È quanto prevede misura della Regione Lazio, tesa a fornire un aiuto concreto al mondo no profit del nostro territorio per abbattere i rincari di luce e gas. È nota a tutti l’importanza delle associazioni che ogni giorno sono in prima linea contro le disuguaglianze e in supporto dei più fragili: la Regione, attraverso questi fondi, vuole essere al fianco di queste straordinarie realtà”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Il contributo per ogni associazione – spiega – sarà di 500 euro. Gli Enti del terzo settore beneficiari del contributo saranno individuati mediante Avviso pubblico di prossima uscita e il provvedimento sarà rivolto agli ETS che hanno sede legale in uno dei Comuni della Regione Lazio”.

COMUNICATO STAMPA