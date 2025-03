LAZIO, AVVIATO CORSO DI FORMAZIONE PER 900 NUOVI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Grazie alla proficua e funzionale collaborazione tra la Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile, NUE 112 Regionale, e il Centro di Servizio per il Volontariato, è stato programmato un corso “base” in materia di Protezione Civile rivolto ai volontari iscritti da meno di due anni.

Il corso è finalizzato a far apprendere in modo completo ed esaustivo, non solo l’organizzazione, il funzionamento e la struttura della Protezione Civile, ma soprattutto quali siano i principali rischi e pericolosità che si trovano spesso ad affrontare i volontari, in modo da garantirne una preparazione adeguata a garantire un’azione calcolata, razionale ed eseguita in termini di massima sicurezza e prevenzione.

«Sicuramente la formazione dei nostri volontari costituisce una delle tematiche principali su cui concentreremo l’azione come Assessorato alla Protezione Civile, in quanto ritengo indispensabile garantire a tutte le realtà di Protezione Civile presenti sul territorio una preparazione che sia all’altezza delle numerose problematiche che si trovano spesso ad affrontare», ha dichiarato l’assessore all’ Urbanistica, alle Politiche abitative, e alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli.