LAZIO, ASSEGNATI CENTO DEFIBRILLATORI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Assessore Ciacciarelli: rafforziamo l’azione di primo soccorso dei volontari.

«Oggi abbiamo consegnato cento defibrillatori alle associazioni e gruppi comunali di Protezione Civile, già assegnatari dei nuovi pick-up distribuiti lo scorso anno. Grazie all’acquisto e la consegna dei nuovi defibrillatori la Regione Lazio porta a compimento l’importante percorso avviato per rafforzare le competenze dei nostri volontari in materia di primo soccorso. Negli ultimi mesi abbiamo intensificato le attività di formazione dei corsi BLSD, in collaborazione con Ares 118, per fornire le competenze necessarie per intervenire in modo tempestivo ed efficace. Con queste azioni confermiamo l’impegno della Regione Lazio nel garantire la formazione dei volontari, assicurando così particolare attenzione per la prevenzione dei rischi». Lo ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.