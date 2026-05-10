LAZIO, APPROVATO SCHEMA DI ACCORDO PER LA TUTELA DELL’ORSO BRUNO MARSICANO

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha approvato lo schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione del Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM) per il triennio 2026-2028.

Il provvedimento consente di dare continuità e rafforzare le azioni già intraprese negli anni precedenti, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, le Regioni Abruzzo e Molise, i Parchi nazionali coinvolti e il Comando Unità Carabinieri Forestali Ambientali e Agroalimentari. L’obiettivo è garantire una strategia condivisa ed efficace per la conservazione di una sottospecie unica al mondo, classificata come in pericolo critico di estinzione e caratterizzata da una popolazione numericamente molto ridotta.

Il nuovo accordo prevede un investimento complessivo di 270 mila euro nel triennio, destinato a interventi di prevenzione dei danni, monitoraggio genetico e territoriale, riduzione dei rischi legati alle attività antropiche, tutela degli habitat e contrasto alle minacce illegali.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla gestione della convivenza tra uomo e orso, attraverso azioni coordinate per la messa in sicurezza delle fonti trofiche, la prevenzione degli incidenti stradali e il rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza sul territorio. Il Lazio, in questo contesto, riveste un ruolo strategico come area di connessione e di espansione dell’areale della specie, soprattutto nei comprensori dei Monti Simbruini-Ernici e della Duchessa-Cicolano.

«Con questo atto – dichiara l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e ai Parchi della Regione Lazio, Giancarlo Righini – la Regione Lazio conferma il proprio impegno concreto nella tutela dell’Orso bruno marsicano, una specie simbolo della nostra biodiversità e patrimonio unico dell’Appennino centrale. Il nuovo accordo rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il coordinamento tra istituzioni, migliorare le azioni di prevenzione e garantire una convivenza sempre più equilibrata tra attività umane e fauna selvatica. Investire nella conservazione significa anche valorizzare i nostri territori e promuovere uno sviluppo sostenibile che tenga insieme ambiente, comunità locali e sicurezza»

La deliberazione si inserisce nel quadro degli obblighi europei e internazionali in materia di tutela della fauna e degli habitat naturali e punta a consolidare un modello di governance condivisa, basato sulla cooperazione tra istituzioni e su un approccio integrato alla gestione della biodiversità.

FOTO ARCHIVIO