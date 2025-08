LAZIO, APPROVATO L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2025. MASELLI: «IMPORTANTI AUMENTI PER LE POLITICHE SOCIALI»

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la Legge di assestamento di bilancio riguardante l’esercizio finanziario 2025.

«La legge porta con sé dei provvedimenti che aumentano ulteriormente le risorse destinate alle politiche sociali del Lazio, per una cifra complessiva di oltre 175 milioni di euro. Ringrazio il presidente Francesco Rocca e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini per la puntuale e costante attenzione che hanno nei confronti del sociale», ha dichiarato l’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli.

«Sono stati stanziati 10 milioni di euro per eliminare, su famiglie e comuni, l’impatto dell’adeguamento delle tariffe di strutture psichiatriche, RSA e hospice. Con un aumento di 5 milioni di euro, inoltre, salirà a 20 milioni la cifra totale per l’abbattimento delle liste d’attesa riguardanti il dopo di noi e le case-famiglia che assistono persone con disabilità», ha ricordato l’assessore Massimiliano Maselli.

«Arriverà a 20 milioni, rispetto ai 18 iniziali, la cifra per i nidi pubblici e convenzionati, mentre 1,3 milioni saranno destinati, grazie al lavoro svolto assieme all’assessore ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi, all’adozione dei PEBA (Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) da parte di tutti i comuni del Lazio. Aumenterà di 700 mila euro, infine, anche il capitolo riguardante l’invecchiamento attivo, per un totale di 2 milioni di euro. La Regione Lazio, in tal senso, ad inizio settembre pubblicherà un avviso per finanziare le attività delle APS», ha concluso l’assessore Massimiliano Maselli.