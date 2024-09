Lazio, al via il bando per la formazione di strumenti urbanistici per i Comuni

Ciacciarelli: «6 mln di euro per lo sviluppo di una nuova pianificazione urbanistica».

«Attraverso il bando per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione urbanistica miriamo a garantire ai comuni della Regione Lazio, con popolazione sino a 30 mila abitanti, un sostegno concreto e diretto per lo sviluppo di una nuova pianificazione territoriale, funzionale alle caratteristiche e alle esigenze sopravvenute nel corso di questi anni», lo dichiara l’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

I comuni potranno beneficiare del presente sostegno regionale, nella misura massima di 100 mila euro, per la nuova redazione del Piano Regolatore Generale, per l’adeguamento di quello vigente, per la redazione del Piano Urbanistico Comunale Generale, ex artt. 32 e seguenti della LR n. 38/1999, per la redazione di piani di zona per l’edilizia economica e popolare e per la redazione di piani particolareggiati per la ristrutturazione dei centri storici. Un particolare sostegno è riservato ai comuni più piccoli, sino a 5 mila abitanti, ai quali è destinato il 50% delle risorse.

«La previsione di tale pluralità di strumenti urbanistici quale oggetto della richiesta di contributo conferma la nostra volontà di consentire ai comuni del Lazio di avere gli strumenti utili, anche sotto il profilo finanziario, per avviare una pianificazione funzionale alle proprie peculiari esigenze. Come per tutte le azioni intraprese dal nostro assessorato, alla base dell’indirizzo di dedicare una programmazione triennale al presente bando vi è stato l’ascolto di molte amministrazioni locali nel corso degli ultimi mesi, e da qui la maturata consapevolezza di quanto fosse difficile per i comuni, spesso privi di risorse necessarie, di avviare una nuova pianificazione in materia urbanistica. Si conferma quindi la nostra costante azione a fianco dei comuni del lazio per lo sviluppo e l’affermazione di un nuovo modello di urbanistica nel Lazio», ha concluso Ciacciarelli.

COMUNICATO STAMPA