LAZIO, AL VIA AL FONDO DI SOLIDARIETÀ DI PROTEZIONE CIVILE. CIACCIARELLI: 150MILA EURO PER LA SALUTE DEI VOLONTARI

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Protezione civile, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli, ha approvato i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà per il volontariato di Protezione civile, nonché le procedure per la rendicontazione.

L’iniziativa consente l’erogazione di contributi economici destinati ai volontari che abbiano sostenuto spese sanitarie, mediche riabilitative e di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post-traumatico, a seguito di infortuni riportati durante attività di previsione, prevenzione e soccorso di Protezione civile. A tal fine è previsto uno stanziamento di 150mila euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Con l’approvazione dei criteri, il Fondo di solidarietà entra ufficialmente in funzione, rappresentando un’importante misura di sostegno per i volontari del Lazio

«Con l’approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande abbiamo dato esecutività a un’iniziativa fortemente voluta dal governo regionale del Lazio. L’obiettivo è garantire una copertura economica, attraverso un apposito contributo, per le spese sanitarie sostenute dai nostri volontari in conseguenza di infortuni legati all’attività di Protezione civile», ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli.

«Le vicende che spesso coinvolgono i volontari della Protezione civile nell’esercizio delle loro attività abbiano spinto il governo regionale a una riflessione profonda sulla necessità di garantire maggiori tutele e di sostenere chi, quotidianamente, si trova a fronteggiare situazioni di emergenza anche a rischio della propria incolumità. L’istituzione di questo fondo è un segnale concreto di vicinanza e riconoscenza verso il lavoro instancabile dei volontari. Ringrazio la Giunta per aver condiviso questo provvedimento e tutti i volontari per l’impegno quotidiano a servizio del territorio», ha concluso l’assessore della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.